Importante riconoscimento per il Comune di Riposto che, nell’ambito della terza Maratona dei Sindaci dei Comuni virtuosi in Protezione Civile, ha ricevuto una menzione speciale per la Resilienza.

Un riconoscimento conferito per la capacità dimostrata dall’amministrazione comunale nell’affrontare e gestire le conseguenze della violenta mareggiata che nel 2025 ha colpito il territorio ed in particolare ‘per la migliore organizzazione della struttura comunale di protezione civile, la presenza di un Piano di Protezione Civile aggiornato e conosciuto tra i cittadini, l’organizzazione di azioni di prevenzione e comunicazione sul territorio o nelle scuole, e l’uso ottimale dei mezzi di protezione civile’. Nel corso dell’iniziativa, il Capo della Protezione Civile regionale, ing. Salvatore Cocina, ha invitato il sindaco di Riposto a intervenire, offrendo anche l’occasione per ricordare il più recente e devastante evento legato al Ciclone Harry.





“Questo riconoscimento – dichiara il sindaco Davide Vasta – appartiene all’intera comunità di Riposto. Resilienza è una parola che sento profondamente, perché non significa soltanto resistere agli urti, ma avere la capacità di rialzarsi, adattarsi e ripartire più forti dopo ogni difficoltà. Ed è esattamente quello che Riposto ha dimostrato nei momenti più duri, come durante la mareggiata del 2025 e il successivo evento del Ciclone Harry. Ringrazio la Protezione Civile regionale, la Prefettura di Catania, le Forze dell’Ordine, i dipendenti comunali e soprattutto i volontari che, con impegno e generosità, si sono messi al servizio degli altri. Sono stati veri e propri angeli, e a loro va la gratitudine più profonda dell’amministrazione e di tutta Riposto”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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