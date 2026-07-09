Un’estate pensata per coinvolgere l’intera città, valorizzare le sue frazioni, promuovere le eccellenze del territorio e offrire un calendario ricco di appuntamenti per cittadini e visitatori. È stato presentato questa mattina, nel Salone municipale del Palazzo di Città, il cartellone ‘Estate a Riposto 2026’, il programma di eventi promosso dall’amministrazione comunale che accompagnerà la città da luglio a settembre. Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco Davide Vasta, l’assessore agli Eventi Davide Palermo, l’assessore alla Cultura Lucilla Auditore, l’assessore al Turismo Carmelo D’Urso e il noto presentatore Ruggero Sardo.





Assente per un improvviso impegno l’attore Carmelo Caccamo, che ha voluto comunque salutare i presenti intervenendo in videochiamata proprio attraverso il telefono di Ruggero Sardo, confermando la sua partecipazione agli appuntamenti estivi in programma. Il calendario propone decine di iniziative distribuite tra il centro cittadino, Torre Archirafi, Carruba e le altre frazioni, grazie anche alla preziosa collaborazione del tessuto associativo locale. Musica, teatro, sport, cultura, tradizioni popolari, mostre, spettacoli e iniziative dedicate alle famiglie daranno vita a un’estate capace di valorizzare ogni angolo della città.





Tra gli appuntamenti più attesi torna la terza edizione dello Street Food, in programma dal 16 al 19 luglio in piazza del Commercio. Dopo il grande riscontro ottenuto nelle precedenti edizioni, la manifestazione si ripresenta con un’offerta ancora più ricca, tra eccellenze gastronomiche, spettacoli e grandi ospiti, a partire dal comico Giuseppe Castiglia, protagonista della serata inaugurale, oltre a numerose sorprese pensate per il pubblico. “Anche quest’anno – dichiara il sindaco Davide Vasta – abbiamo voluto costruire un cartellone che non si limitasse al centro cittadino e a Torre Archirafi, ma che coinvolgesse anche le nostre frazioni, grazie soprattutto alla collaborazione delle associazioni, che desidero ringraziare sinceramente. Dietro questo programma c’è un lungo lavoro di squadra. Siamo particolarmente soddisfatti di essere riusciti a riproporre lo Street Food, un evento che nelle precedenti edizioni ha riscosso un grande apprezzamento. Sarà una manifestazione ricca di spettacoli e ospiti molto amati, come Giuseppe Castiglia, Ruggero Sardo e Carmelo Caccamo, che contribuiranno a rendere ancora più attrattiva la nostra estate”.





Grande attenzione è stata riservata anche agli eventi di settembre, destinati a rappresentare il momento culminante dell’estate ripostese. Dal 4 al 5 settembre Piazza San Pietro ospiterà il festival ‘Città della Pomelia’, dedicato al fiore identitario di Riposto, con esposizioni florovivaistiche, incontri culturali, chef stellati, laboratori e iniziative che contribuiranno a valorizzare un progetto di promozione territoriale sempre più ambizioso.

A chiudere il cartellone, il 19 e 20 settembre, sarà ‘Fish and Chips Mediterraneo – Festival del gusto Jonico-Etneo’, una manifestazione interamente dedicata al mare, alla pesca e alla tradizione gastronomica locale, con degustazioni, show cooking, incontri, musica e la partecipazione di chef di rilievo nazionale. Determinante, anche quest’anno, il contributo delle associazioni cittadine, vere protagoniste dell’organizzazione di numerosi eventi inseriti nel programma. Una collaborazione che conferma il ruolo fondamentale del volontariato e del mondo associativo nella crescita culturale, sociale e turistica della città.





“Abbiamo lavorato – sottolinea l’assessore agli Eventi Davide Palermo – per offrire un cartellone capace di coniugare conferme e novità. Tutto questo è stato possibile grazie al prezioso contributo delle associazioni, autentica colonna portante della nostra comunità. Lo Street Food rappresenta ormai un appuntamento atteso e quest’anno sarà arricchito da nuove iniziative e da una Mystery Box dedicata ai visitatori. Settembre sarà il mese degli eventi identitari: il Festival della Pomelia continuerà il percorso di valorizzazione del nostro fiore simbolo, mentre il Fish and Chips Mediterraneo celebrerà il mondo della pesca con chef stellati, degustazioni, dibattiti e spettacoli”.





Entusiasta anche Ruggero Sardo, che ha sottolineato il valore del cartellone: “L’estate è il momento in cui le piazze tornano a vivere e le amministrazioni hanno l’opportunità di regalare occasioni di incontro, divertimento e spensieratezza. Riposto ci è riuscita con un programma vario, coinvolgente e capace di richiamare pubblico anche dai comuni vicini. Ogni sera ci sarà un motivo per uscire, stare insieme, gustare le eccellenze del territorio e vivere la città. Mi complimento con il sindaco Davide Vasta e con tutta l’amministrazione per il lavoro svolto. Sarà una bellissima estate e vi aspettiamo tutti nelle piazze di Riposto”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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