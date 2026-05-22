Il Salone Comunale del Municipio di Riposto ospiterà, sabato 23 maggio, alle ore 18.30, il concerto del giovane talento Edoardo Schilirò, pianista tredicenne di Zafferana Etnea, considerato una delle più promettenti realtà emergenti del panorama musicale giovanile. L’evento, a ingresso libero, rappresenta il debutto ufficiale del giovane musicista, già vincitore di numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, e offrirà al pubblico un viaggio musicale tra grandi compositori classici e composizioni contemporanee. Edoardo Schilirò, alunno dell’Istituto Comprensivo ‘Federico De Roberto’ di Zafferana Etnea, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di undici anni sotto la guida del maestro Gabriele Denaro, distinguendosi fin da subito per sensibilità interpretativa, maturità esecutiva e straordinarie capacità tecniche.





Attualmente prosegue il proprio percorso formativo con il maestro Francesco Zappalà. Nonostante la giovanissima età, ha già ottenuto importanti riconoscimenti: dal Concorso ‘Francesco Pennisi’ di Acireale al Premio Internazionale ‘Salvuccio Pieracciolo’, fino ai prestigiosi successi agli ‘Anxaum Music Awards’ di Lanciano e al Concorso ‘Città di Tarquinia’. Parallelamente all’attività concertistica e concorsuale, il giovane pianista ha preso parte a eventi culturali e commemorativi, tra cui iniziative dedicate alla memoria della Shoah, ricevendo apprezzamenti per la capacità di utilizzare la musica come strumento di emozione e riflessione.





Il concerto sarà articolato in due parti. Nella prima saranno eseguite musiche di compositori come Muzio Clementi, Fryderyk Chopin, Claude Debussy e Sergej Rachmaninov. Nella seconda parte, invece, il giovane pianista interpreterà alcune composizioni del maestro Gabriele Denaro, scritte tra il 1989 e il 1990, caratterizzate da uno stile romantico e virtuosistico. Un momento particolarmente significativo sarà rappresentato proprio dall’esecuzione di questi brani nel Salone Comunale di Riposto, lo stesso luogo in cui, circa trentacinque anni fa, il maestro Denaro fece il proprio debutto concertistico. L’appuntamento di sabato rappresenta non soltanto il debutto ufficiale di un giovane musicista di talento, ma anche un’importante occasione culturale per la città di Riposto, che continua a valorizzare e sostenere le eccellenze artistiche emergenti del territorio.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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