Si è insediato ufficialmente ieri il nuovo Comandante della Polizia Locale del Comune di Riposto, Orazio Giovanni Vecchio, dopo la firma del contratto, nella giornata di ieri, alla presenza del sindaco Davide Vasta, del segretario comunale Concetta Puglisi e del funzionario di area Rosalba Longhitano. Classe 1976, laureato in Giurisprudenza e avvocato cassazionista, il comandante Vecchio, che subentra a Salvatore Fresta, vanta una solida esperienza professionale in diversi ambiti del diritto, tra cui amministrativo, civile e del lavoro.





Proviene dal Comune di Mascalucia, dove dal 2021 ha ricoperto il ruolo di Comandante della Polizia Locale, svolgendo anche le funzioni di Vice Segretario generale, con pieni poteri sostitutivi, occupandosi, tra l’altro, del rogito dei contratti di appalto e della registrazione dei contratti pubblici amministrativi sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.





Il suo arrivo a Riposto rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento delle attività di controllo e presidio del territorio, contribuendo a dare nuovo impulso a un servizio fondamentale per la comunità. “Siamo particolarmente soddisfatti di questa nuova assunzione – dichiara il sindaco Davide Vasta – resa possibile anche grazie al via libera della Cosfel. Il Comando di Polizia Locale rappresenta un presidio essenziale per ogni Comune e siamo certi che, grazie alla preparazione e alla freschezza del comandante Vecchio, sarà possibile garantire maggiore ordine ed efficienza, rafforzando le attività di controllo sul territorio”.





“Da oggi mi metto al servizio della comunità di Riposto – afferma il neo Comandante Orazio Giovanni Vecchio – con senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Lavorerò in stretta sinergia con l’amministrazione comunale per dare impulso e ordine a tutte le attività della Polizia Locale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini”. L’amministrazione comunale rivolge un augurio di buon lavoro al nuovo Comandante, certa che la sua esperienza e competenza contribuiranno a rafforzare il ruolo della Polizia Locale al servizio della città.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.