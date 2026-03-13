Si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana, sezione di Riposto, che guiderà l’associazione nel triennio 2026-2029, con l’obiettivo di proseguire e rafforzare le attività sportive, formative e culturali legate al mare. Riconfermato alla guida il presidente Giuseppe Ballistreri, affiancato dal vicepresidente e consigliere allo sport Giuseppe Pulvirenti.

Completano la squadra il segretario Gaetano Cannizzo e il tesoriere Francesco Romano, insieme ai consiglieri Ignazio Conticello, con delega alla promozione sociale e alle relazioni esterne, Giovanni Musmeci, responsabile delle attività culturali e della propaganda marinara nelle scuole, Fabrizio Frixa, delegato alla tutela ecologica dell’ambiente, e Antonino Papotto, consigliere alle attività culturali. Fanno inoltre parte del Consiglio direttivo, senza delega, Filippo Tati e Alessandro Magrì. Nell’ambito dell’organizzazione delle attività è stato inoltre affidato ad Alessandro Stracuzzi l’incarico di responsabile dei social media, con il compito di curare la comunicazione istituzionale e la promozione delle iniziative della sezione.





Con l’insediamento del nuovo direttivo ripartono le attività della Lega Navale di Riposto, a cominciare dai corsi per il conseguimento della patente nautica, riservati ai soci, insieme alla ripresa delle attività sportive e delle iniziative dedicate alla diffusione della cultura del mare, alla formazione dei giovani e alla sensibilizzazione verso la tutela dell’ambiente marino. “Essere confermato alla guida della Lega Navale di Riposto – dichiara il presidente Giuseppe Ballistreri – è motivo di grande orgoglio e allo stesso tempo di grande responsabilità.

Continueremo a lavorare nel segno della continuità, rafforzando le attività sportive, la formazione nautica e le iniziative rivolte ai giovani e al territorio. Vogliamo che la Lega Navale sia sempre più un punto di riferimento per la comunità, promuovendo la passione per il mare, il rispetto dell’ambiente e i valori della cultura marinara. Con il nuovo Consiglio direttivo – conclude – porteremo avanti con impegno i progetti già avviati e ne svilupperemo di nuovi per far crescere ulteriormente la nostra sezione”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

