Hanno dato i frutti sperati l’interlocuzione e le richieste avanzate dall’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni del Sindaco Paolo Amenta, attraverso l’Assessorato alla Sanità guidato da Marilena Miceli, con i vertici dell’ASP di Siracusa con il Direttore UOC Dott. Francesco Micale, per riattivare il servizio di rinnovo patenti negli uffici sanitari del Poliambulatorio di via Umberto nella cittadina iblea.

Il servizio interrotto da tempo costringeva i cittadini canicattinesi a recarsi nelle altre strutture, in particolare a Palazzolo Acreide, per le procedure di rinnovo della patente di guida.

Da adesso, come riferisce l’Assessore alla Sanità di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, i canicattinesi potranno espletare queste incombenze presso gli uffici dell’ASP della città di via Umberto diretti dal Dirigente medico Dott.ssa Cetty Randazzo, e sede anche della Guardia Medica, dove, dopo la richiesta di prenotazione, troveranno il Dott. Giuseppe Ierna di Medicina Legale di Floridia, per le relative visite mediche.

«Un rapporto proficuo e di questo ringraziamo i vertici dell’ASP e il Dott. Francesco Micale – affermano il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore Marilena Miceli – per la sensibilità dimostrata e per averci dato atto delle difficoltà che i nostri cittadini, in particolare i più anziani e fragili, registravano quotidianamente nello spostarsi in altro centro per rinnovare la patente di guida, che adesso potrà essere fatta direttamente a Canicattini Bagni prenotandosi negli uffici del CUP-Guardia Medica di via Umberto, dove sarà a disposizione il Dott. Giuseppe Ierna».





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.