Per far ripartire l’iter per la realizzazione dell’albergo nella struttura della ex Colonia Marina di Balestrate è stato necessario attendere un chiarimento da parte del Consiglio di Stato e dell’Anac sulla procedura da seguire per i project financing “a cavallo” fra il vecchio e il nuovo codice degli appalti.

Con nota a firma della Firenze Touring, è stato confermato l’interesse a proseguire l’iter della riqualificazione della ex Colonia Marina, tramite lo strumento del project financing. In tempi rapidi, si legge nella nota, verrà consegnata al Comune la documentazione finanziaria aggiornata rispetto al Quadro Economico, adeguato al prezziario vigente.

L’investimento previsto consentirà di realizzare un albergo a 5 stelle con 127 unità suddivise tra camere, suite e piccole unità indipendenti. Sono previsti inoltre bar, ristoranti, piscine e servizi annessi alla struttura.



“La gara – dichiara il Sindaco di Balestrate Vito Rizzo – verrà espletata dall’ufficio regionale per l’espletamento di gara per l’appalto di lavori pubblici (UREGA) di Palermo, con cui abbiamo avuto un confronto continuo in questi mesi, in seguito all’approvazione del nuovo codice degli appalti, che lasciava non pochi dubbi sull’iter relativo alla finanza di progetto, oggi chiariti grazie alle recenti pronunce da parte del Consiglio di Stato e di Anac.



Il Comune di Balestrate si avvarrà del supporto di un team di tecnici, amministrativi e legali, messo a disposizione dalla Regione Siciliana per supportare le amministrazioni locali nei procedimenti più complessi.



Ringrazio il gruppo Bulgarella per il rinnovato impegno, per un intervento che consentirà non solo la riqualificazione dello storico immobile ma sarà un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana per tutto il territorio”.



