Il Cimest (Coordinamento Intersindacale Medicina Specialistica di Territorio) dà atto al percorso intrapreso di fattiva collaborazione con il Direttore Generale della Asp di Trapani, avvocato Ferdinando Croce, che con lungimiranza e determinazione ha voluto porre fine al contenzioso insorto tra la Asp e le struttura accreditate convenzionate esterne riguardo al problema dell’indennità di funzione. Il presidente del Cimest, dottore Salvatore Calvaruso, ringrazia a nome di tutti gli associati il Direttore Generale per l’impegno profuso nel risolvere questo annoso problema e lo ringrazia, inoltre, per l’ascolto prestato, la fattiva collaborazione e disponibilità alla risoluzione di tutte le altre problematiche esistenti nel settore della medicina specialistica territoriale avendo sempre invitato le organizzazioni sindacali ad una costante e fattiva collaborazione. Il presidente Calvaruso auspica che “gli altri direttori generali seguano l’esempio di quanto fatto dalla Asp di Trapani nell’interesse non solo degli erogatori delle prestazioni LEA ma soprattutto per la tutela della salute dei cittadini”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.