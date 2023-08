Conferenza stampa, pranzo e visita alla Tonnara di Solanto l’1 settembre a Santa Flavia – Spettacolo con show cooking e Dj set a Sant’Elia il 3 settembre

Due giornate volte a sensibilizzare la comunità locale e i visitatori sull’importanza di preservare la tradizione della pesca, promuovere l’economia locale e offrire un’esperienza culturale e culinaria unica con pietanze a base di pesce azzurro.

Venerdì 1 settembre alle ore 11:30 si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto alla stampa, alla comunità locale e ai rappresentanti delle istituzioni presso Villa Filangeri a Santa Flavia. Seguirà alle 13:30 un pranzo gratuito di degustazione, su invito, presso il ristorante All’Ancora (SS 113 Santa Flavia). Saranno proposti prodotti e piatti tipici a base di pesce azzurro preparati da chef locali. I partecipanti potranno gustare e apprezzare la qualità e la varietà del pesce azzurro attraverso una degustazione guidata. Alle 15:30 sarà possibile visitare la Tonnara di Solanto, sempre a Santa Flavia.

Domenica 3 settembre spazio alla musica e alla festa. Alle 18:00 a Piano Stenditore, la piazza principale di Sant’Elia, si darà inizio allo spettacolo con lo show cooking musicale che metterà in luce le tradizioni locali e la gastronomia tipica dei borghi marinari. Esperti del settore cucineranno dal vivo, svelando trucchi e ricette durante la preparazione. Così farà anche il noto maestro dello street food, Nino Il Ballerino che presenterà in anteprima una sua specialità gastronomica, il “panino azzurro mare” con “u maccarruneddu” pesce azzurro e colata di limone di Sicilia. Lo show cooking sarà accompagnato da uno spettacolo live Dj set a cura di Rta che trasmetterà in diretta l’intero evento.

RitMare con gusto, organizzato dall’associazione Start Azzurra nella persona di Sasà Taibi, finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Dipartimento della pesca mediterranea dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana, attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, mira, con il patrocinio gratuito del Comune di Santa Flavia, a migliorare la conoscenza delle specie e dei prodotti ittici siciliani e valorizzare il pesce azzurro, un’importante risorsa ittica presente nelle acque dei borghi marinari di Porticello, Santa Flavia

e Sant’Elia. Luoghi che rappresentano un patrimonio culturale e tradizionale della provincia di Palermo, dove le comunità locali hanno vissuto in maniera strettamente legata al mare e alle sue risorse per generazioni.

Negli ultimi decenni, la consapevolezza dell’importanza della conservazione delle risorse marine e della valorizzazione delle tradizioni locali si è notevolmente ampliata. L’attenzione verso la sostenibilità ambientale e la promozione delle comunità marinare è cresciuta, evidenziando la necessità di preservare l’ecosistema

marino, valorizzando le attività economiche connesse ad esso e

sostenendo le tradizioni locali legate alla pesca, così da offrire

opportunità di sviluppo turistico-economico per le comunità marinare locali.

Data Inizio: 01/09/2023

Data Fine: 03/09/2023

Ora: 11:30

Artista: RitMare con gusto

Prezzo: 0.00

