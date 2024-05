Fa ritorno a Canicattini Bagni sabato 4 e domenica 5 maggio 2024 il Campionato regionale Enduro 2024 della FMI, Federazione Motociclistica Italiana, con la 2° e 3° prova organizzata dal Motoclub Siracusa presieduto da Antonio Ingarao e il “2° Trofeo Città di Canicattini Bagni” istituito dall’Amministrazione comunale del Sindaco Paolo Amenta e assegnato al miglior tempo del terzo giro sulla prova “Enduro test”.

Come già lo scorso anno, saranno due giorni di Sport immersi nella natura, ma anche di Festa con la Sagra dei Sapori dei prodotti tipici curata dal Comitato dei Quartieri di Canicattini Bagni, e di Turismo per conoscere, attraverso visite guidate, la storia e la cultura della “Città del Liberty e della Musica” e le straordinarie e suggestive bellezze del territorio Ibleo con la tappa nazionale, sabato 4 maggio, di “Mototurismo”.

Circa 150 gli atleti provenienti da tutta la Sicilia che si misureranno nei 40 km del percorso (da per-correre 3 volte sabato e 4 volte domenica) di questo secondo appuntamento canicattinese presentato da Principe Giank (Giancarlo Cultrera) e promosso dal Motoclub di Siracusa con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport e l’Assessorato al Turismo del Comune di Canicattini Bagni e delle realtà associative cittadine, dal Comitato dei Quartieri al Gruppo comunale di Protezione Civile, all’Associazione Radiantistica “CB Omega”, all’Avoca e alla locale Consulta Giovanile comunale.

Sabato 4 maggio 2024, anticamera della gara, “parco chiuso” delle moto in via XX Settembre, dalle ore 8:00 alle 10:00 iscrizioni e verifiche tecniche, alle ore 11.00 partenza gara e a pranzo e a sera apertura degli stand enogastronomici in Piazza XX Settembre e al Foro Boario;

Domenica 5 Maggio 2024, alle ore 8:00 apertura parco chiuso e distribuzione tabelle di marcia, alle ore 08:30: partenza della gara, alle ore 14:30 conclusione della gara con le premiazioni previste per le ore 15:30 nella centralissima Piazza XX Settembre dove riapriranno gli stand della Sagra dei Sapori.

Per ulteriori informazioni si possono chiamare Sandro 3393860702 Maurizio 3927237680 Ivan 3792089622





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

