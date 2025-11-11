Il quartiere “Li Ficareddi” di Calatafimi Segesta è già in fermento per trasformarsi. Tutto sarà perfetto per accogliere la nascita del bambin Gesù.

L’associazione “Calatafimi è”, già a lavoro da qualche settimana, perché Betlemme sia pronta per mettere in scena il pluripremiato Presepe Vivente di Calatafimi Segesta.

Nei tortuosi viottoli del quartiere, illuminati dalle fiaccole, in oltre 40 postazioni, 200 personaggi, ti faranno vivere un viaggio nel tempo.

Segna sulla tua agenda 26-27-28 dicembre 2025 e 3-4-6 gennaio 2026. Non fartelo raccontare, vieni a vivere quest’esperienza unica.

Non sarai un semplice visitatore. Varcando il portale d’ingresso, gli odori, i suoni e i colori, ti catapulteranno ai tempi della nascita di Cristo.





Tutto ma proprio tutto, ti farà sentire come quella statuetta che da bambino, posavi nel presepe di casa tua.

Dal 2012, il lavoro serio e costante, dei componenti dell’associazione, unito alla voglia continua di migliorarsi, hanno permesso di raggiungere un livello d’eccellenza, divenendo una delle manifestazioni di maggior rilievo nel panorama Natalizio regionale con migliaia di visitatori ogni anno.

Ma l’associazione “Calatafimi è” non è solo Presepe Vivente. Sempre guidati della fede, ogni anno, realizza all’interno della chiesa di san Giuliano, sempre di Calatafimi-Segesta, il tappeto artistico in segatura colorata, sale marino e Sabbia bianca, in onore del Corpus Domini.

Un opera imponente e maestosa (7×5 mt circa).

Sempre diverso per forma e colore, viene disfatto i primi di settembre e segue l’insegnamento dei monaci tibetani con i loro mandala, imparare a non attaccarsi ai beni materiali, perché tutto ha un inizio e tutto una fine.





Potete seguire tutte le iniziative dell’associazione sui profili social:

https://www.facebook.com/AssCalatafimiE

https://www.facebook.com/presepeviventecalatafimisegesta

https://www.instagram.com/presepe_vivente_calatafimi?igsh=dTQ3endkdHVwcjdn

Info: 379 103 8230

ass.calatafimie@gmail.com

Luogo: CALATAFIMI SEGESTA , Via Roma, 13, CALATAFIMI, TRAPANI, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.