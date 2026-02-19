L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Palermo esprime grande soddisfazione per la nomina del Roberto Latina quale Coordinatore/Presidente del Consiglio di Corso di studio in Infermieristica del triennio 2025/2028 all’Università degli Studi di Palermo. Si tratta di un evento storico per l’infermieristica siciliana: Latina è infatti l’unico infermiere in Sicilia a ricoprire questo prestigioso incarico accademico, rappresentando un primato assoluto per la regione. “Questa nomina – dichiara Antonino Amato, presidente dell’Ordine degli Infermieri di Palermo – rappresenta un riconoscimento eccezionale del valore e della competenza degli infermieri nel campo della ricerca scientifica e della formazione universitaria.





Roberto Latina, con la sua esperienza e professionalità, dimostra che gli infermieri non sono solo professionisti dell’assistenza, ma anche protagonisti della ricerca e dell’innovazione didattica”. La nomina è stata formalizzata dall’Area Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università degli Studi di Palermo, su proposta del Rettore e con il parere favorevole del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Marcello Ciaccio, e del Direttore del Dipartimento di Promozione della salute, Antonio Carroccio. “Questo incarico – prosegue Amato – valorizza il ruolo degli infermieri nella governance accademica e nella costruzione dei percorsi formativi delle nuove generazioni di professionisti. Latina avrà la responsabilità di coordinare il Consiglio di Corso, contribuendo in modo determinante alla qualità della formazione infermieristica nel nostro Ateneo”.

