PunkFunk e Forst presentano Rolando Bruno live, venerdì 4 ottobre. Un concerto e una grande festa, un evento unico con ingresso gratuito, che porterà per la prima volta l’artista argentino a Palermo. Già dalle ore 17, al PunkFunk (via Napoli 10), sarà possibile godersi un drink e approfittare del corner Forst, per sorseggiare le birre alla spina di uno dei birrifici più antichi d’Italia.

Rolando Bruno, con la sua “Cumbia Trash” sa trasformare ogni show in una vera, grande festa. Il party comincerà alle ore 19, con le selezioni musicali – rigorosamente in vinile! – dei djs Roberto Orlando e Vincenzo Allotta, che accompagneranno i presenti fino alle 22,30, quando sarà il momento di Rolando Bruno.

Questo eclettico artista è nato e cresciuto a Buenos Aires e ha vissuto in Spagna, per poi tornare nella sua terra d’origine per seguire il suo stile musicale unico. Il suo attuale progetto ha avuto origine nel 2005, in tandem con il suo gruppo garage punk Los Peyotes. La Cumbia di Bruno, però, è nata come progetto individuale, insieme al suo migliore amico: il suo computer. Proprio con il computer crea le tracce che definisce la sua “Midi Orchestra”.

Con influenze di rock psichedelico anni Sessanta e Cumbia peruviana, Rolando Bruno ci regalerà un live energico, che mixa la giusta dose di Cumbia, World Music e rock vintage. Venerdì 4 ottobre porterà sul palco del PunkFunk di Palermo tutta la sua verve e sonorità che sapranno coinvolgere, con uno show-evento che riserverà entusiasmanti sorprese.

Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli 10, Palermo

Rolando Bruno Prezzo: Ingresso Gratuito

