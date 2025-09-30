“Si è rivelato un grande successo di pubblico e partecipazione la 18esima edizione il Premio Eccellenze Italiane Assotutela, presieduta da Michel Emi Maritato, appuntamento di prestigio che celebra personalità, istituzioni e realtà distintesi per coraggio, dedizione e spirito di servizio alla collettività del Bel Paese. La cerimonia – alla quale, ci e ogni anno, hanno partecipato importanti personalità del mondo istituzionale, culturale, religioso, militare, sociale e civile – si è svolta lo scorso 25 settembre 2025, presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria “G. Falcone”, a Roma. L’evento è stato aperto dalla banda musicale dell’Esercito Italiano, in un momento solenne dedicato alla memoria e alla legalità. Il premio “Eccellenze Italiane”, quest’anno intitolato ai giudici Rosario Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vittime del dovere e simboli indelebili di giustizia, si è avvalso di tre padrini d’eccezione: l’onorevole Stefania Pezzopane, l’onorevole Rachele Mussolini e il magistrato Valerio de Gioia.





Tra i numerosi e autorevoli premiati figurano, Luigi Riello, già Procuratore Generale della Corte di Appello di Napoli; Lucia Musti, procuratrice generale di Torino; Armando D’Alterio, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Potenza; lo stesso Valerio de Gioia, consigliere della prima sezione penale della Corte di Appello di Roma e magistrato specializzato sui reati da Codice Rosso; Tulio Morello, consigliere del Csm; Monsignor Gervais. E ancora: Golfo Claps, fratello di Elisa, Barbara degli esposti, madre di Alex Bonucchi e Alessandro Mancini, procuratore generale de L’Aquila. Menziona speciale per la Kirat srl, azienda leader che propone nel mondo il made in italy caramelle col solo utilizzo di materie prime nostrane. Il comitato scientifico di selezione era composto dal Prof. Gino Bella, dalla Prof.ssa Maria Paola Pagnini e dal Prof. Vasco Fronzoni, che hanno individuato le eccellenze da premiare. A condurre l’evento il giornalista Fabio Camillacci, mentre la manifestazione ha incassato il patrocinio di Eurocomunicazione, agenzia di stampa europarlamentare.





Al termine della cerimonia di premiazione uno dei momenti più toccanti: l’omaggio alla teca con la Croma bianca del giudice Falcone, simbolo di memoria e sacrificio che richiama la tragedia di Capaci e l’impegno per la giustizia. “Premiare le eccellenze italiane significa dare voce a chi, con sacrificio, impegno e professionalità, rappresenta l’Italia migliore. Questo premio è un atto di riconoscenza e un monito alle future generazioni. Siamo dunque felici di questo importante evento, che ogni anno promuove iniziative sociali e di legalità, valori e ideali atti a costruire un mondo migliore, con un occhio di riguardo al sociale, all’inclusione e alla condivisione”, ha sottolineato Michel Emi Maritato, presidente di Assotutela.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.