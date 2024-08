Dopo la riunione a Palazzo Chigi con il Presidente Meloni, il leader dei popolari europei Manfred Weber sì e recato nella sede dell’Udc per incontrare il segretario del partito Lorenzo Cesa e il Presidente del partito Antonio De Poli.

All’incontro erano presenti anche il coordinatore regionale dell’Udc Lazio Regino Brachetti e il coordinatore regionale dell’Udc Sicilia Decio Terrana.

Due i temi al centro della discussione durante l’incontro: da un lato i centristi italiani hanno appoggiato l’iniziativa del Governo italiano in Europa, ribadendo l’opportunità di sostenere il ministro Fitto per le prossime nomine europee. Per l’Udc è fondamentale riconoscere una delega di peso all’Italia che sta svolgendo un ottimo lavoro in Europa. In secondo luogo si è discusso del ruolo dei democratici cristiani all’interno del Partito Popolare Europeo e della spinta che quest’ultimo deve portare avanti nell’Unione per definire una politica estera e di difesa comune. In un mondo sempre più globalizzato e con numerosi conflitti in atto, il Partito Popolare ha il compito storico di farsi promotore di questo cambio di passo per dare maggiore forza e centralità internazionali alle nostre istituzioni comunitarie.

Soddisfazione per l’ incontro è stato espresso dal Coordinatore regionale Dell UdC della Sicilia Decio Terrana.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.