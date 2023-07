‘La riforma del fisco attraverso la legge delega è un primo importante segnale verso una semplificazione e un ammodernamento del sistema, nella consapevolezza che il fisco e l’Agenzia delle Entrate debbano essere considerate non come nemici del cittadino ma come strumenti dello Stato al servizio della comunità. La società è cambiata e in modo veloce e proprio per questo, norme e regolamenti devono essere adeguati alle nuove esigenze. L’attuale sistema fiscale italiano somiglia ad un mostro che mette paura e che non si riesce più a gestire. Pagare le tasse è un dovere di tutti ma è chiaro che se a questi pagamenti non corrispondono servizi e opportunità il rapporto di fiducia nei confronti del fisco si incrina inevitabilmente. Compito di questo governo – che lo ha scritto a chiare lettere – è quello di rendere la materia accessibile a tutti e semplice. E’ la nostra visione della società, il modello al quale questo governo sta lavorando e la legge delega va proprio nella direzione di questa concezione liberale e non oppressiva. Le parole chiave sono razionalizzazione, semplificazione e chiarezza. Sono attualmente in vigore adempimenti fiscali e scadenze che segnano la vita dei contribuenti, obbligati a fare ricorso a commercialisti e consulenti per capire cosa devono pagare e perché. Necessari, doverosi i controlli per contrastare l’evasione fiscale ma, sicuramente, occorre ridurre il prelievo fiscale alle imprese che effettuano investimenti qualificanti e che operano delle assunzioni. Rientra in questa visione il nostro impegno sullo strumento dei pos – in merito ai quali è stato approvato il nostro ordine del giorno – con un sistema di premialità sulle transazioni in favore degli esercenti che lo utilizzano. E’ questa la risposta concreta che vogliamo dare anche al lavoro e all’occupazione, aiutando le imprese, vero motore economico del nostro Paese perché creano ricchezza e benessere, sicurezza e futuro. Mi riferisco essenzialmente alle piccole e medie imprese, vero tessuto produttivo dell’Italia e non ai grandi gruppi che riescono a realizzare utili e che hanno ben altri strumenti per superare le congiunture di crisi. On Saverio Romano, Noi Moderati alla Camera dei Deputati

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.