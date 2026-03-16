Grande emozione su The Voice Generations, il celebre talent musicale in onda su Rai 1, durante la seconda fase delle Blind Auditions. Tra i protagonisti della serata anche Rosa Cannizzaro ed Elena Gallo, che hanno conquistato il pubblico con una performance intensa del brano Vorrei che fosse amore, reso immortale dalla voce di Mina.

Le due giovani cantanti, entrambe allieve della The Vocal Academy di Villabate, hanno portato sul palco un’interpretazione elegante e ricca di sensibilità artistica, dimostrando non solo qualità vocali importanti ma anche una notevole presenza scenica. La loro esibizione ha reso omaggio a uno dei brani più iconici della musica italiana, riuscendo al tempo stesso a valorizzarlo con una lettura personale e intensa.





Dietro questo risultato c’è il lavoro costante della vocal coach Maria Argento, direttrice della The Vocal Academy di Villabate. Con passione e grande attenzione alla crescita artistica dei suoi allievi, Argento rappresenta oggi un punto di riferimento nella formazione vocale del territorio. La sua attività didattica unisce tecnica, interpretazione e sviluppo della personalità artistica, accompagnando i giovani talenti in percorsi sempre più professionali.

La scuola segue il metodo fondato da Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo, che ne sono i creatori e supervisionano costantemente i nuovi talenti provenienti da ogni sede della The Vocal Academy, garantendo qualità formativa e un percorso artistico strutturato per gli allievi di tutta la rete.





La partecipazione di Rosa Cannizzaro ed Elena Gallo al programma rappresenta quindi non solo un importante risultato personale, ma anche la conferma dell’efficacia di un progetto formativo che continua a far emergere nuove voci.

Nel frattempo la The Vocal Academy di Villabate si prepara a due appuntamenti di grande rilievo dedicati ai giovani artisti.

Il 20 marzo la sede ospiterà una giornata di Masterclass e ascolto con l’autore e giornalista televisivo Antonio Tortolano, firma di numerosi format televisivi di successo. Sarà un’occasione importante per i talenti emergenti del territorio che avranno la possibilità di esibirsi e confrontarsi con un professionista del settore.





Il 12 aprile, invece, la sede di Villabate ospiterà una giornata speciale di incontro e ascolto con i fondatori del metodo, Silvia Mezzanotte e Riccardo Russo, che incontreranno gli allievi e i nuovi talenti emergenti della scuola, offrendo loro un’importante opportunità di confronto diretto con due figure di riferimento della formazione vocale italiana.

Due appuntamenti che confermano ancora una volta la vitalità della The Vocal Academy di Villabate, sempre più impegnata nella valorizzazione e nella crescita delle nuove voci della musica italiana.

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