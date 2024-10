Rosalba Mio, autrice siciliana appassionata di scienze e letteratura, sarà ospite di Radio Roma Capitale il prossimo mercoledì 30 ottobre alle 13:05. La scrittrice presenterà in diretta il suo ultimo romanzo, Vertex , edito da SBS Edizioni, una storia che trasporta i lettori in un futuro distopico.

Nata a Catania nel 1973, Rosalba Mio ha nutrito da sempre un grande interesse per l’astronomia e le scienze. Dopo anni dedicati alla logistica nell’azienda di famiglia, ha riscoperto la passione per la narrativa, ottenendo importanti riconoscimenti con il suo romanzo d’esordio Tempesta Solare – I giorni del Sole . Con Vertex , l’autrice esplora ancora una volta il genere fantascientifico, proponendo un’avventura ambientata in un 2132 in cui la Terra è devastata da un inverno nucleare. La storia si sviluppa attraverso un’interfaccia temporale, il Vertex, che permette a due esseri cosmici di indagare sulle cause della distruzione, portandoli a scoprire le verità più oscure sulla natura umana e sulla guerra.

Vertex è un viaggio attraverso le pieghe del tempo, tra battaglie, IA con intenti sinistri e l’incontro con Mira, una generale della resistenza, pronta a tutto per un ultimo scontro epico.

Sintonizzatevi su Radio Roma Capitale per scoprire i dettagli di questa storia appassionante direttamente dalla voce dell’autrice.

