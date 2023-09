ACIREALE – Si è tenuta stamattina al palazzo di Città di Acireale, alla presenza del sindaco Roberto Barbagallo, la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo firmato Guardastelle che si terrà domani in Piazza duomo, Rosso: la bottega dei bottoni.

“Quello di domani è stato il risultato di ore e giorni di lavoro – ha dichiarato il sindaco Roberto Barbagallo -. L’amministrazione di Acireale ci teneva tanto a questo spettacolo e per questo oggi siamo contenti: domani piazza Duomo sarà ricca perché ritengo che il vostro progetto sia valido e dia un segnale forte a tutta la comunità”.

Dopo i saluti istituzionali ha preso la parola Gabriella Fichera, membro del team Guardastelle: “Noi come associazione abbiamo percepito fin da subito l’affetto che l’Amministrazione ci ha trasmesso. Dopo un’estate densa di impegni, la volontà del sindaco Barbagallo di portare il nostro spettacolo in piazza Duomo ci ha dato la forza di andare in scena per portare allegria fra le strade di Acireale”.

La sensibilità mostrata dall’Amministrazione comunale verso i Guardastelle è stata sottolineata da Patrizia Salerno, anche lei membro del team dell’associazione. “Noi riusciamo a crescere continuamente e insieme a noi crescono anche i nostri ragazzi. Grazie a questa crescita il nostro messaggio arriva sempre a più persone e arriva in modo profondo”.

Ha concluso la conferenza stampa il presidente dell’associazione Guardastelle, Paolo Filippini: “Rosso: la bottega dei bottoni ormai da due anni gira la Sicilia, l’Italia e la Svizzera. Siamo felici di tornare ad Acireale per esibirci a titolo gratuito in piazza Duomo. Questo spettacolo parla di unicità, di inclusione e vi aspettiamo per donarvi tutti i bottoni della nostra bottega”.

