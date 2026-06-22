Si è svolto il tradizionale “Passaggio della campana” al Rotary Club Giarre Riviera Ionico Etnea, l’evento solenne che segna ufficialmente l’inizio del nuovo anno sociale. Il testimone passa dal past presidente Angelo Vecchio all’avv. Rudy Grasso, che, per la seconda volta, viene chiamato a guidare il prestigioso club service della città jonica.





Nel corso del suo discorso programmatico, il neo-presidente Rudy Grasso ha voluto tracciare una linea chiara basata sul coinvolgimento e sull’apertura verso l’esterno, sposando appieno le linee guida internazionali. “Alla base di questo anno sociale vorrei che ci fosse l’unione e la collaborazione e che quindi noi tutti “Creiamo un impatto duraturo”, come ci ricorda il tema presidenziale del Rotary International. Ho sperimentato nella mia prima presidenza quanto sia vitale accompagnare tutte le azioni ed i progetti con una precisa azione di divulgazione, al fine di evitare di confrontarci solamente tra di noi o tra club.





Il rischio è quello di estraniarci dalla società e non essere compresi; dobbiamo lavorare sodo per evitare di essere autoreferenziali.” Il programma illustrato da Grasso per l’anno 2026-2027 si articola su una serie di assi principali ad alto impatto sociale e territoriale: consolidamento e crescita dell’effettivo; rafforzare la base associativa per dare nuova linfa alle attività del club; sostegno alle fasce deboli: Interventi mirati di service dedicati in particolar modo ad anziani, disabili e bambini. Sostenibilità e Ambiente, Interclub e solidarietà; Sanità e Tecnologia. Con una squadra motivata e un programma denso di appuntamenti concreti, il Rotary Club Giarre Riviera Ionico Etnea, si appresta a vivere un anno di forte radicamento sul territorio, all’insegna del servizio e dell’innovazione.

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