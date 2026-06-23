Dramma in provincia di Avellino

Un bambino di dieci anni è morto, Christian Romano, nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 22 giugno, in un incidente stradale in provincia di Avellino. Era in sella a una moto minicross. Si è scontrato con una Jeep in un tornante della provinciale che collega Moschiano a Lauro. L’impatto è stato violentissimo. Il bambino indossava il casco. È stato sbalzato a diversi metri di distanza ed è finito nella cunetta sul margine della carreggiata. I tentativi di rianimarlo da parte del 118 si sono rivelati inutili. Sul posto è arrivata anche l’eliambulanza, pronta a trasferirlo all’ospedale Moscati di Avellino. Non c’è stato nulla da fare.

La dinamica

Il bambino stava percorrendo la provinciale sulla minimoto. Davanti a lui viaggiava il padre, alla guida della propria auto. Nel tornante la minimoto si è scontrata con la Jeep che procedeva in senso contrario. Il piccolo è stato sbalzato di diversi metri. Gli occupanti della Jeep e il padre si sono fermati subito. Hanno prestato i primi soccorsi prima dell’arrivo del 118.

Il conducente della Jeep: test tossicologici negativi

Alla guida della Jeep c’era un 28enne di Caserta. I test farmacologici a cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo. Nel veicolo viaggiavano altre tre persone, residenti a Caserta, Maddaloni e Casamarciano. Tutti operano nel settore della pubblicità. Si sono fermati subito dopo l’impatto.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri di Lauro, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Baiano, stanno ricostruendo la dinamica. Le operazioni sono più difficili per lo stato di shock del padre della vittima e degli occupanti della Jeep. Sul posto è arrivato il sindaco di Moschiano, Sergio Pacia. Il bambino era originario di quel piccolo comune. Pacia ha dichiarato: «Una tragedia immane, dove non ci sono parole e non possiamo fare altro che stare vicino ai familiari. Nel giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino».

Un dramma che si ripete

Il bambino di Moschiano si aggiunge a un lungo elenco di giovanissime vittime di incidenti in sella a minimoto. Nell’aprile 2025 perse la vita a Palermo il piccolo Thomas, quattro anni. Finì contro un muretto con la sua minimoto, provvista anche di rotelle di stabilizzazione. Nel luglio 2022 nel kartodromo di Ala, in Trentino, morì il piccolo Mathis, otto anni. Era considerato una promessa del motociclismo giovanile in Francia. Stava svolgendo un allenamento pre-gara.