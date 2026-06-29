Un piccolo gesto può racchiudere un grande significato. È con questo spirito che il Rotary Club Palermo Ovest, guidato dal presidente Giuseppe Cascio, ha inaugurato questa mattina al Foro Italico la Fontanella degli Amici a Quattro Zampe, realizzata in collaborazione con il Comune di Palermo e AMAP S.p.A.





L’iniziativa rappresenta un nuovo service dedicato alla comunità e nasce con l’obiettivo di promuovere il rispetto e la cura degli animali, sensibilizzando al tempo stesso sull’importanza di vivere e condividere gli spazi pubblici con responsabilità e attenzione.

La nuova fontanella offrirà un punto di ristoro agli animali domestici che accompagnano ogni giorno cittadini e visitatori lungo uno dei luoghi più frequentati del litorale palermitano, contribuendo a rendere la città ancora più accogliente, inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.





Per il Rotary, servire significa prendersi cura dell’intera comunità, riconoscendo che anche il benessere dei nostri amici a quattro zampe è parte della qualità della vita urbana. Un impegno concreto che si traduce in azioni semplici, ma capaci di lasciare un segno positivo.

A rendere ancora più speciale la cerimonia inaugurale è stata la presenza di “Nico”, l’affettuosa mascotte del Rotary Club Palermo Ovest, simbolo di quel legame tra persone, animali e territorio che questa iniziativa intende valorizzare.

Luogo: Foro Italico Umberto 1, Foro Italico , 5 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

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