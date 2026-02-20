«Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale per aver accolto la richiesta presentata da me e dai colleghi Orazio Grasso e Simona Latino di adesione alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, una misura che rappresenta un’opportunità concreta per molti cittadini e imprese del nostro territorio».

Lo dichiara Bruno Brucchieri, consigliere comunale di Catania del gruppo Mpa-Grande Sicilia.





«La proposta – prosegue Brucchieri – presentata è nata dall’ascolto delle difficoltà economiche che ancora oggi molte famiglie e attività produttive si trovano ad affrontare. Consentire l’adesione alla nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione comunale significa offrire la possibilità di regolarizzare la propria posizione con condizioni più sostenibili, eliminando le sanzioni e gli interessi, favorendo così un percorso di rientro più equo e giusto».

«Ringrazio il Sindaco e la Giunta – conclude il consigliere autonomista – per aver condiviso lo spirito dell’iniziativa e per aver dimostrato sensibilità verso un tema che tocca da vicino tante realtà locali. La scelta di aderire alla rottamazione quinquies non è soltanto un atto amministrativo, ma un segnale politico chiaro: stare accanto ai cittadini, favorire la regolarizzazione e sostenere la ripresa economica del territorio».

