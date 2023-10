Siam comunica che, a causa di una improvvisa rottura di una condotta di adduzione,

potrebbero verificarsi problemi di riduzione o carenza del servizio idrico nell’area del Plemmirio, via Lido

Sacramento e zone limitrofe.

I nostri tecnici sono già al lavoro, ma il danno è importante e l’intervento di riparazione piuttosto

difficoltoso. Pertanto, non è possibile stabilire, al momento, tempistiche certe per la soluzione del

problema.

Qualora dovessero esserci novità, saranno comunicate attraverso un post sulla nostra pagina Facebook.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.