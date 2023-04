RSU POSTE, SLP CISL vince a Palermo, “grande squadra”

di Press Service

01/04/2023

“Un risultato che premia la presenza, la professionalità ma anche la grande forza della squadra delle donne e degli uomini che i postali hanno saputo esprimere sia con l’azione di ogni giorno dentro i luoghi di lavoro sia con l’impegno nel dialogo con i lavoratori prima del voto”. Cosi il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana commenta i risultati delle elezioni Rsu delle Poste a Palermo, che hanno visto la vittoria della Slp Cisl che ha conquistato 26 seggi su 39 disponibili. Un risultato che conferma quello delle ultime elezioni del 2012, allora considerato straordinario ed irripetibile, oggi viene ribadito ancora una volta con il 67 % dei seggi RSU e il 75% seggi RLS. “Una grande vittoria ottenuta grazie all’impegno della squadra della Slp – dichiarano il segretario generale Slp Cisl Palermo Trapani Filippo Micali e Maurizio Affatigato Segretario Nazionale Postel – e grazie a tutti i lavoratori che hanno premiato non solo il lavoro di una segreteria provinciale, ma di tutti quelli che, candidandosi, ci hanno messo il cuore e una grande passione riuscendo a coinvolgere i lavoratori in modo capillare, istituendo liste nella quasi totalità dei luoghi di lavoro. Si rafforza da oggi ancora di più la nostra azione sindacale in Poste e anche grazie al grande sostegno della Cisl siamo pronti a misurarci con quelle importanti sfide che a tutti i livelli attendono i lavoratori che vogliono Esserci per Cambiare”.

