Rural Day 2024, un viaggio enogastronomico tra Bagheria, Lercara Friddi e Casteldaccia. L’obiettivo è promuovere un turismo gastronomico sostenibile legato al patrimonio culturale per lo sviluppo di nuove economie.

Il primo appuntamento dell’edizione 2024 si è tenuto domenica 24 novembre a Bagheria con un talk dal titolo “La gastronomia e Beni Culturali per lo sviluppo del turismo rurale” con relatori Mario Liberto, scrittore enogastronomo; Michele Balistreri, direttore All Food Sicily, Salvatore Tosi, direttore Gal Metropoli Est e Sabrina Gianforte, presidente della Pro Loco Bagheria. Dal 22 al 24 novembre, inoltre, lungo corso Umberto I a Bagheria è stato installato uno stand informativo ed espositivo per valorizzare produttori e prodotti tipici del territorio e turismo agri-culturale, con diversi momenti di degustazione dei prodotti.

Per la seconda tappa del Rural Day 2024 si è pensato a un’ area dell’entroterra, per l’occasione a Lercara Friddi a Palazzo Sartorio con una conferenza dal titolo “Il Distretto Agri-Culturale tra Patrimonio Culturale e identità gastronomica”, sulla valorizzazione degli elementi identitari del territorio attraverso i prodotti della gastronomia e dei beni culturali, coordinata da Salvatore Tosi, Direttore del GAL Metropoli Est con la presenza di Luciano Marino, sindaco del Comune di Lercara Friddi; Franco Agnello, presidente del GAL Metropoli Est; Roberta Varriale, ricercatrice del CNR; Pippo Furnari, componente dell’Archivio Nazionale degli AgriCultori; Francesco Maria Lo Forte, geologo, dottore di ricerca in geochimica e vulcanologia e assegnista di ricerca; Liliana Sinagra autrice e scrittrice. Alla fine della conferenza i presenti hanno degustato diversi prodotti, in particolar modo la “pantofola” e la “nfriulata” prodotti tipici di Lercara Friddi.

Terza tappa della manifestazione, invece, sul versante costiero a Casteldaccia presso le Cantine Duca di Salaparuta con un convegno sulla Promozione del turismo gastronomico sostenibile legato al patrimonio agri-culturale con la presenza di diverse autorità pubbliche e del privato del territorio . Nel corso della giornata previsto anche un cluster riservato per la presentazione delle aziende del territorio e dei prodotti della gastronomia locale con relativa degustazione dei prodotti in abbinamento ai vini della Cantina Duca di Salaparuta.





Luogo: BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.