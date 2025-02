Sabato 1 marzo, alle ore 21, al Teatro Impero a Marsala, si terrà il quinto appuntamento della Stagione teatrale 2024/2025 prodotta dall’Associazione “Si può fare” con la direzione artistica di Katia e Giuseppe Oddo. Si tratta de “L’Oreste”, la storia di un uomo che non ha avuto fortuna, nel cui passato c’è una storia familiare disastrosa e oggi, da ormai trent’anni, è rinchiuso in un ospedale psichiatrico… Scritto da Francesco Nicolini per Claudio Casadio, L’Oreste è uno spettacolo pieno di personaggi realizzati da Andrea Bruno, uno dei migliori illustratori italiani, che ha dato vita a una pièce originalissima, che vive nell’interazione continua tra teatro e fumetto animato. I sogni dell’Oreste, i suoi incubi, i suoi desideri e gli errori di una vita tutta sbagliata trasformano la scenografia e il teatro drammatico classico in un caleidoscopio di presenze che solo le tecniche del Graphic Novel Theater rendono realizzabile: un impossibile viaggio tra Imola e la Luna attraverso la tenerezza disperata di un uomo abbandonato da bambino e che non si è più ritrovato.

Per Info e Biglietti si può chiamare al 3885662176, o scrivere un messaggio whatsapp al 342/0330264, o all’indirizzo mail biglietteriaoddo@libero.it

I biglietti sono già acquistabili su https://www.liveticket.it/

