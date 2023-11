Ritornano gli appuntamenti di GIUSTO UN SABATO ai Magazzini del Sale.

Quest’anno ampio spazio dedicato alla musica. Si parte con un concerto di musica classica che inaugura anche la collaborazione con l’Orchestra Filarmonica di Giostra, che sarà impegnata più avanti in un altro concerto (in questa prossima occasione sarà un repertorio jazz).

Sabato 18 novembre alle ore 21,00 il quartetto O.F.G. sarà protagonista del concerto LA VOCE DELL’ANIMA, un repertorio classico con incursioni anche nella musica da colonne sonore ed in alcune composizioni del direttore della stessa Orchestra, Giuseppe Lo Presti.

Il quartetto è composto da Gabriele Silipigni al Clarinetto, Emmanuela Paolata al Flauto, Santina Nibali Lupica al Violino e infine, Elisabetta Palmieri al Violoncello.

Il Quartetto O.F.G. è composto dai primi strumentisti dell’orchestra Filarmonica di Giostra. Da due anni a questa parte il quartetto si è esibito in molti concerti nella sede centrale e partecipato ad eventi di alto rilievo con le associazioni CIRS, UNIVERSITÀ DI MESSINA, CISL, CIGL.

L’orchestra Filarmonica di Giostra è una realtà sociale – giovanile che desidera valorizzare il territorio e i giovani che vi fanno parte, creando opportunità di condivisione e concerti formativi. L’O.F.G. ha chiaro l’obiettivo della professionalizzazione di ciascuno dei componenti e della realtà in sè. Conta la bellezza di 35 giovani orchestrali che insieme al loro maestro e fondatore Giuseppe Lo Presti si sono esibiti 22 volte in città e una volta nella città di Roma, in collaborazione con il Comune, la Prefettura, la Diocesi, i salesiani e le associazioni tutte di Messina. Oggi è un sogno che si avvera: L’O.F.G. è una delle poche e importanti orchestre giovanili di Messina e della Sicilia.

Ai Magazzini del Sale in via del Santo 67 a Messina.

E’ necessaria la prenotazione (preferibilmente tramite messaggio whatsapp) al 339 5035152.

Biglietto intero € 12,00.

Ridotto (under 25) € 10,00.

Luogo: magazini del sale, via del santo, 67

