L’allarme meteo è rientrato e l’attesa per gli amanti del buon vino è quasi finita. L’organizzazione “VALe20 srl” è entusiasta di annunciare che “DiVINO – il mercato dei vini a Vicenza”, nonostante i disagi provocati dalle alluvioni e dal maltempo, si svolgerà presso la Fiera di Vicenza Sabato 2 e Domenica 3 Marzo 2024. L’apporto positivo che la manifestazione porterà alle attività locali, occupazione negli hotel da parte di centinaia di persone tra espositori e visitatori, prenotazione di pranzi e cene nei ristoranti locali e l’affluenza di turisti che l’evento comporta, è sicuramente vantaggioso in un momento di difficoltà come questo. L’organizzazione VALe20 srl donerà parte del ricavato ad Associazioni di tutela del territorio per aiutare la Regione a risollevarsi e riparare i danni provocati dal maltempo. La Fiera “DiVINO – il mercato dei vini a Vicenza” sarà molto più di una semplice esposizione di etichette. Sarà un’esperienza immersiva che celebra la cultura, la tradizione e l’innovazione nel mondo del vino. I partecipanti avranno l’opportunità unica di assaggiare e comprare una vasta selezione di vini e di interagire direttamente con i produttori per approfondire la loro conoscenza e scoprire le ultime tendenze nel mondo vitivinicolo. L’offerta di “DiVINO – il mercato dei vini a Vicenza” sarà ampliata con una selezione di produttori gastronomici e le loro prelibatezze culinarie, oltre che un’area food dove acquistare i pasti. Sarà inoltre presente un Mini Club Gratuito dove poter lasciare i bambini in totale sicurezza per permettere ai genitori di visitare la fiera in tranquillità.

