PALERMO 4 APRILE 2024 – Basterà presentarsi muniti del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria per effettuare gratuitamente la mammografia, il pap test o ricevere il sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Sono alcuni degli esami proposti dall’Asp di Palermo sabato prossimo, 6 aprile, a Torretta nella seconda tappa stagionale dell’Open Day Itinerante della prevenzione organizzata in collaborazione con la locale Amministrazione comunale.

Dalle 10 alle 16.30, i camper dell’Azienda sanitaria del capoluogo saranno in via Don Luigi Sturzo (Scuola Ida Castelluccio) per una giornata all’insegna della prevenzione. Oltre a mammografia (screening del tumore della mammella riservato a donne tra 50 e 69 anni), Pap Test e HPV Test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni) e distribuzione del Sof Test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni), gli utenti di tutto il comprensorio potranno aderire al programma di prevenzione cardiovascolare (visita, ECG ed eventuale approfondimento ecografico, rivolti agli over 45 anni) e vaccinazioni tradizionali e anticovid.

L’area pediatrica vedrà impegnati gli operatori dell’Asp nello screening visivo (3-8 anni) e nello screening logopedico (3-8 anni), mentre una postazione sarà dedicata allo sportello amministrativo per cambio medico, rilascio tessera sanitaria o esenzione ticket per reddito.

Anche a Torretta sabato saranno presenti i veterinari che, nell’ambito delle attività di prevenzione del randagismo, impianteranno gratuitamente i microchip ai cani. (nr)





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.