A sostegno del nostro leader sono già state raccolte oltre 30 mila firme in tutta Italia, a cui se ne aggiungono più di 20 mila online. Per questo anche questo fine settimana scenderemo in piazza coesi in una battaglia di giustizia. Ad affermarlo Sabrina Figuccia commissario della Lega per la provincia di Palermo e capogruppo in consiglio comunale.



L’obiettivo- prosegue Figuccia- non è solo quello di esprimere solidarietà a Matteo Salvini, ma soprattutto quello di spiegare che difendere i confini nazionali non può essere considerato reato.

Invitiamo i cittadini ai nostri Gazebo, a partire da oggi pomeriggio dalle 15 a Piazza Castelnuovo, per discutere di Sicurezza e difendere, attraverso la raccolta firme, il Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini, reo di aver svolto in modo egregio Il suo dovere come ministro degli interni.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.