“Un disastro ambientale che ha prodotto danni incalcolabili al patrimonio boschivo della nostra provincia. E’ questo il drammatico risultato dell’incendio che si è sviluppato nel tardo pomeriggio di sabato scorso sul monte Inici, nel territorio del Comune di Castellammare del Golfo. E siamo solo a marzo, con temperature ben al di sotto delle soglie d’allarme ma pur con scarse precipitazioni atmosferiche che tardano ad arrivare”.

Amare le considerazioni del deputato regionale Dem, Dario Safina che torna sul tema della prevenzione incendi per chiedere al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, un passo in avanti nella salvaguardia del territorio e del suo ambiente.

“E’ più che mai evidente – ha spiegato Safina – che nonostante le novità introdotte nell’ultima finanziaria in tema di prevenzione incendi, la strada compiuta non è ancora sufficiente. A partire dall’inizio delle attività di difesa e protezione. Oltre al potenziamento di alcuni servizi e l’aumento del numero di giornate lavorative dei Forestali, proposte migliorative del Partito democratico accettate dalla maggioranza, avevamo anche chiesto a gran voce di anticipare a marzo l’inizio delle attività di prevenzione. Ma al governo marzo è sembrato troppo presto”.

“Oggi, alla prima bufera di Scirocco, – prosegue il deputato trapanese – ci ritroviamo con oltre 350 gli ettari di bosco e macchia mediterranea ridotti in cenere e un territorio umiliato e martoriato. E’ necessario dunque che il presidente Schifani torni sui suoi passi e riveda la nostra proposta di anticipare i termini per l’inizio delle azioni preventive. Un passo in più per la difesa e la tutela dell’ambiente e per la salvaguardia dell’incolumità umana”.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.