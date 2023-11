“Un bonus di 500 euro l’anno destinato agli studenti siciliani fuori sede per abbattere i costi dei biglietti aerei e permettere così ai nostri ragazzi di tornare a casa durante la pausa estiva e per le festività. Un aiuto concreto e diretto che ho condensato in un disegno di legge depositato questa mattina all’Ars. Le chiacchiere fin qui espresse dal Governo Schifani per la riduzione dei prezzi dei biglietti aerei e l’abbattimento del caro voli non hanno ad oggi sortito alcun effetto e noi dobbiamo garantire ai nostri ragazzi il diritto alla mobilità”.

Così il deputato regionale del PD Dario Safina che sul tema annuncia anche un emendamento in fase di discussione della prossima finanziaria regionale.

“Secondo gli ultimi dati messi a disposizione dall’Anagrafe degli studenti del MIUR – spiega il deputato Safina – sono circa 35 mila i giovani che hanno scelto di studiare fuori dalla Sicilia. A loro e alle loro famiglie dobbiamo assicurare la possibilità di poter tornare a casa, soprattutto in alcuni periodi dell’anno dove i costi per i trasferimenti raggiungono livelli insostenibili. A questo scopo, nel disegno di legge presentato oggi abbiamo previsto l’istituzione di un fondo da 20 milioni di euro, a partire da quest’anno, in agevolazioni economiche concrete mirate al superamento delle oggettive condizioni di disparità che l’insularità determina, in termini di costi supplementari per gli spostamenti”.

“Un segnale importante per le famiglie siciliane – conclude Safina – soprattutto alla luce della difficile congiuntura economica che il nostro Paese sta attraversando”.

