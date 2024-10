Sole e temperature miti accompagnano il ponte di Halloween in Italia

In Italia, il ponte di Halloween si preannuncia soleggiato e mite, con temperature decisamente superiori alla media stagionale.

Secondo Andrea Garbinato di iLMeteo.it, per il periodo compreso tra la sera di giovedì e la domenica di Ognissanti è previsto un anticiclone nordafricano che garantirà stabilità e giornate assolate su gran parte del Paese. Le isole maggiori potranno essere interessate da leggere nuvole passeggere, con isolati e brevi rovesci su Sardegna e Sicilia.

Temperature sopra la media stagionale

Le temperature massime in Sardegna e Sicilia potrebbero raggiungere i 28°C, mentre in Campania, Calabria e Puglia si attendono picchi di 25°C. Anche al Centro, con città come Roma e Firenze, le temperature toccheranno i 23-24°C, mentre la Pianura Padana vedrà minime di circa 10°C. Questi valori miti resteranno stabili anche durante il giorno di Ognissanti, con cieli sereni o poco nuvolosi su Alpi, Appennini e coste. Un clima che ricorda settembre, con temperature che potrebbero addirittura creare una leggera afa fuori stagione in alcune zone.

La Spagna travolta dal ciclone

Mentre l’Italia sarà al caldo, la Spagna ha subito una delle peggiori alluvioni del secolo. Le piogge monsoniche, divenute ormai un fenomeno frequente nel Mediterraneo, hanno colpito duramente la Comunità Valenciana, lasciando dietro di sé danni ingenti e numerose aree allagate. L’acqua del mare, sempre più calda a causa del riscaldamento globale, genera nubifragi estremi sempre più frequenti lungo le coste spagnole. “Numeri senza una logica, piogge senza precedenti”, come commentato da alcuni esperti, rappresentano la portata straordinaria di questo evento.

Cambiamenti climatici e nubifragi

Gli effetti del cambiamento climatico sono evidenti: temperature marine elevate e improvvise tempeste stanno alterando i tradizionali equilibri atmosferici. Dopo i nubifragi che hanno colpito Cogoleto a Genova, in Italia, nel fine settimana, lo stesso ciclone si è spostato verso la Spagna, causando il “diluvio universale” nella zona iberica. Attualmente, il ciclone rimane quasi stazionario sulle aree alluvionate, con previsioni di ulteriori piogge nei prossimi giorni.

Effetti marginali sull’Italia

Sebbene il ciclone iberico influenzerà solo marginalmente l’Italia, si attendono addensamenti temporanei e isolati rovesci sulle isole maggiori, principalmente su Sardegna e Sicilia. Tuttavia, l’anticiclone nordafricano garantirà sole e stabilità quasi ovunque. In Pianura Padana, invece, si prevede qualche nuvola bassa che si attarderà, pur senza compromettere la qualità del bel tempo in arrivo.