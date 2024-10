La pressione aumenta ulteriormente determinando martedì 29 ottobre un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata in serata in Sicilia.

Il meteo per martedì 29 ottobre

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.Il tempo in settimana: stabile con qualche nuvola e poca pioggia

Mercoledì 30 ottobre

un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico e zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale mosso.

Il tempo per il resto della settimana

Tempo stabile con annuvolamenti irregolari e qualche foschia o nebbia localmente sui settori interni della Campania; non si esclude qualche pioviggine nel corso di domenica sui settori interni e meridionali di Sicilia. Dunque non ci dovrebbero essere grosse sorprese nell’Isola, anche per il lungo fine settimane dedicato alle festività dei morti.

