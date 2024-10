Ancora maltempo e ancora allerta gialla in una parte della Sicilia per mercoledì 23 ottobre. La Protezione civile regionale ieri pomeriggio ha pubblicato un avviso (n.24296) per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di ieri fino alle 14 di oggi, 23 ottobre 2024. Il livello di allerta previsto su Palermo e in altre provincie, come Messina, Trapani e Catania, è classificato come Giallo.

Previsioni meteo dettagliate per mercoledì 23 ottobre

Un sistema depressionario in movimento verso ovest sul Mar Ionio porterà instabilità sulla Sicilia. Nella mattinata di martedì, i settori occidentali dell’isola sperimenteranno un cielo variabile, mentre piogge e rovesci, anche temporaleschi, si concentreranno sui settori ionici settentrionali. Non si escludono fenomeni sparsi anche sulle zone meridionali.

Evoluzione meteo nel pomeriggio e nella sera

Nel pomeriggio, la situazione si stabilizzerà, con piogge sparse sui settori settentrionali e occidentali della Sicilia. In serata, le precipitazioni persisteranno sui settori ionici e orientali, con possibilità di temporali. Nelle altre zone, il cielo sarà parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con deboli piogge sulle aree meridionali.

Temperature, venti e mari

Le temperature sono previste in aumento rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno da est, generalmente deboli o moderati, con possibili rinforzi. I mari saranno generalmente mossi, con condizioni di mare molto mosso nel Canale di Sicilia e nello Ionio.

Giovedì 24 ottobre

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico e litorale meridionale nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge nel pomeriggio ; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.