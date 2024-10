Sabato 26 ottobre tempo stabile e assolato in tutta la Regione. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Evoluzione meteo nel pomeriggio e nella sera

Nel pomeriggio, la situazione si stabilizzerà, con piogge sparse sui settori settentrionali e occidentali della Sicilia. In serata, le precipitazioni persisteranno sui settori ionici e orientali, con possibilità di temporali. Nelle altre zone, il cielo sarà parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con deboli piogge sulle aree meridionali.

Temperature, venti e mari

Le temperature sono previste in aumento rispetto ai giorni precedenti. I venti soffieranno da est, generalmente deboli o moderati, con possibili rinforzi. I mari saranno generalmente mossi, con condizioni di mare molto mosso nel Canale di Sicilia e nello Ionio.

Domenica 27 ottobre

Le correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su litorale ionico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3650 metri. Basso Tirreno mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.