Dramma a Perugia

Tragedia nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre a Perugia, in via dei Filosofi, dove una donna di 65 anni è morta dopo essere stata travolta dalla sua auto presso una stazione di servizio Ip.

La vittima, di origine iraniana, era scesa dal veicolo per fare rifornimento quando si è accorta che la sua Fiat Punto si stava muovendo inaspettatamente. In un disperato tentativo di fermarla, è rimasta schiacciata contro un’altra vettura, perdendo la vita sul colpo.

Una dinamica drammatica

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe lasciato il freno a mano inserito in modo insufficiente o addirittura non inserito. La Fiat Punto ha così iniziato a scivolare indietro, travolgendo la proprietaria che, nel tentativo di bloccarne il movimento, è stata colpita dalla parte posteriore del mezzo.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i quali, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Anche i vigili del fuoco e la polizia locale sono giunti prontamente per effettuare i rilievi del caso e cercare di chiarire la dinamica dell’incidente. La polizia ha aperto un’indagine per accertare con precisione le cause di questo tragico evento.