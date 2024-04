Il deputato regionale del Pd Dario Safina ha presentato un disegno di legge volto a promuovere l’introduzione delle “Zone 30” o “Aree 30” nelle città siciliane, al fine di migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita urbana.

“Si tratta di aree della rete stradale urbana – spiega Safina – dove il limite di velocità è ridotto a 30 chilometri orari anziché i consueti 50 previsti dal codice stradale. Secondo studi condotti dall’ISTAT e da organizzazioni internazionali come l’ITF, infatti, la velocità eccessiva è la prima causa di mortalità negli incidenti stradali, con gli utenti vulnerabili come principali vittime”.

“L’introduzione delle “Zone 30” – ha continuato il deputato trapanese – può ridurre significativamente il rischio di incidenti stradali e le conseguenti lesioni gravi o mortali. Studi condotti in città europee come Londra, Madrid, Zurigo e Helsinki che hanno adottato questa misura hanno dimostrato una diminuzione fino al 42% del numero totale di incidenti e fino al 46% di quelli che hanno provocato morti o feriti gravi. Oltre ad un notevole riduzione dell’inquinamento atmosferico”.

Il disegno di legge presentato da Safina prevede l’istituzione di un fondo per finanziare opere connesse all’introduzione delle “Zone 30” nei Comuni che ne facciano richiesta e si impegnino a mantenere il provvedimento per almeno tre anni.

“Sono convinto che l’introduzione delle ‘Zone 30’ sia un passo fondamentale per migliorare la sicurezza stradale e promuovere uno stile di vita urbano più sostenibile. Con questo disegno di legge, miriamo a incentivare i Comuni a adottare questa misura, fornendo loro il supporto finanziario necessario per implementarla efficacemente. La protezione della vita umana deve essere una priorità assoluta, e mi auguro che questa iniziativa riceva il sostegno necessario per essere attuata in tutto il territorio regionale”, ha concluso l’onorevole Safina.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.