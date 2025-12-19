Dopo il successo del concerto evento, “Sal Da Vinci – Stasera… che sera” – che su Canale 5 ha ottenuto il 17% di share con 2.163.000 spettatori medi e con picchi di 3.637.000 spettatori totali – Sal Da Vinci annuncia il tour 2026, prodotto da Vivo Concerti, che lo vedrà protagonista nei principali teatri italiani, da ottobre 2026. Sal Da Vinci sarà tra i protagonisti della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026, in gara con il brano Per Sempre Sì. Unico appuntamento siciliano, promosso da Giuseppe Rapisarda Management, il 5 novembre al Teatro Metropolitan di Catania.



I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 12:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 24 dicembre 2025 alle ore 11:00.





La tournée partirà mercoledì 7 ottobre 2026 a San Marino (Teatro Nuova Dogana, Data zero), venerdì 9 ottobre 2026 a Roma (Auditorium Conciliazione), lunedì 12 ottobre 2026 a Brescia (Teatro Clerici), mercoledì 14 ottobre 2026 a Torino (Teatro Colosseo), venerdì 16 ottobre 2026 a Padova (Gran Teatro Geox), domenica 18 ottobre 2026 a Bologna (Europauditorium), per poi proseguire martedì 20 ottobre 2026 a Milano (Teatro Arcimboldi), venerdì 23 ottobre 2026 a Bitritto (BA) (Palatour), martedì 3 novembre 2026 a Firenze (Teatro Verdi), giovedì 5 novembre 2026 a Catania (Teatro Metropolitan), per concludersi sabato 7 novembre 2026 ad Avellino (Teatro Carlo Gesualdo).



Nato a New York, Sal Da Vinci ha respirato il palcoscenico fin dal primo giorno. La sua storia artistica è un ponte naturale tra tradizione e modernità, tra melodie senza tempo e contaminazioni contemporanee. Il Teatro Augusteo rappresenta la casa in cui questa identità ha trovato la sua espressione più autentica: un luogo che lo ha visto crescere, trasformarsi e stupire il pubblico nel corso degli anni. Oltre 450 milioni di streaming per Rossetto e Caﬀè, ormai un classico della musica contemporanea, e più di un milione di spettatori nei soli spettacoli al Teatro Augusteo dal 2002 a oggi, raccontano una carriera solida e trasversale. Un percorso che attraversa musica, teatro, cinema e televisione, distinguendosi per una versatilità rara nel panorama artistico italiano. La sua voce, la sua presenza scenica e il suo stile narrativo appartengono a una categoria ristretta: quella degli interpreti capaci di reinventarsi continuamente, rimanendo fedeli al cuore della propria arte. Sal Da Vinci torna in scena dal 19 dicembre con il nuovo spettacolo “Dalla parte del cuore”, scritto insieme a Ciro Villano. Un racconto teatrale che riporta sul palcoscenico il suo universo artistico: multiforme, visionario ed emozionale.





CALENDARIO DATE

