Tra le auto storiche, successi di raggruppamento e di classe, rispettivamente, per i portacolori Ciro Barbaccia (Paganucci BMW) e Alfredo Altopiano (Opel Kadett GTE)

Tra le vetture moderne in lizza nel Super CIVM, primato di categoria per l’altro alfiere Salvatore Vitale (Toyota GR Yaris)

Risultati soddisfacenti, quelli messi a segno dai portacolori della scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) in quel di Chiaramonte Gulfi, teatro della 69ª Salita dei Monti Iblei, terzo e ultimo atto del Super CIVM andato in scena lo scorso fine settimana. Nella parentesi agonistica riservata alle auto storiche, nonché appuntamento finale del Campionato Siciliano Velocità Salita di specialità, infatti, il pilota-preparatore Ciro Barbaccia (Paganucci BMW), nel recente passato già più volte protagonista sulle strade del Ragusano, ha conquistato il successo nel 4° Raggruppamento spuntando, altresì, il secondo miglior riscontro cronometrico assoluto di giornata una volta completate le due manche in programma. Prestazione in crescendo, altresì, per l’esperto Alfredo Altopiano che, a bordo della sempre ammirata Opel Kadett GTE, si è inserito nella top five del 3° Raggruppamento imponendosi in classe SIL/2000.





Giornata no, invece, per il rientrante Giuseppe Gulotta, in lizza con la Stenger BMW già solo parzialmente testata sul tecnico tracciato della Monte Erice ai primi di settembre. Il valido conduttore busetano, infatti, è stato costretto al ritiro per la rottura del motorino di avviamento dopo aver svettato nella prima frazione di gara ed essersi distinto nelle prove cronometrate del sabato. Nel comparto moderno, infine, epilogo positivo per il comisano Salvatore Vitale (Toyota GR Yaris R1T), fregiatosi dell’oro nella “Rally/B”.





Nel weekend appena trascorso, da menzionare anche la sfortunata trasferta dell’altro alfiere Giuseppe Termine, su Porsche 911 Carrera RSR condivisa con l’udinese Massimo Guerra. Presso il Misano World Circuit, sede del penultimo round del Campionato Italiano Velocità in Circuito riservato ai modelli d’antan, infatti, il driver di Ribera è finito sull’erba suo malgrado a causa di una toccata, interrompendo la propria corsa a pochi metri dal traguardo quando ricopriva saldamente la piazza d’onore di 2° Raggruppamento dopo una gran rimonta (ma classificandosi poi in quarta posizione). Un’occasione mancata per l’inedito equipaggio siculo-friulano che in precedenza, dopo aver firmato la pole e autore del giro più veloce, aveva già dominato nei primi 40 minuti dei 60 previsti prima di incappare in una foratura e perdere la leadership.

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