Un libro per studiare e comprendere i processi decisionali e le relazioni umane e sociali attraverso lo strumento della gentilezza. E’ questo lo scopo dell’ultima fatica letteraria di Natalia Re, presidente del Movimento italiano per La Gentilezza dal titolo “La Gentilezza come Linguaggio della Responsabilità Sociale. Autenticità, azione e parola” che è Il primo volume di una collezione di saggi scientifici dedicati allo studio della gentilezza, che è stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino. Il libro che è stato redatto



insieme all’editore Antonio Di Bartolomeo, e pubblicato da Pluriversum, e la prefazione è stata affidata all’avvocato Emanuele Montemarano, che sottolinea la portata innovativa dell’opera e il suo contributo nel ridefinire il concetto di responsabilità sociale attraverso il linguaggio della gentilezza.

“La gentilezza – afferma Natalia Re – non è un gesto accessorio, ma una struttura portante del nostro stare al mondo. Riconoscerla come linguaggio significa restituirle dignità scientifica e renderla leva concreta di trasformazione sociale.”

La presentazione al Salone del Libro rappresenta un momento significativo di condivisione con il pubblico e con la comunità culturale, in uno spazio in cui pensiero, parola e relazione si incontrano, confermando il valore della cultura come motore di cambiamento”. La presidente ha omaggiato il suo volume al Ceo della Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation, Jamal bin Huwaireb.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.