«Non posso che esprimere soddisfazione per un risultato che consegue il duplice obiettivo di una erogazione sempre più diffusa delle prestazioni sanitarie e di una risposta concreta al grido di allarme lanciato in questi mesi dal comparto specialistico ambulatoriale, sempre più provato da insostenibili costi di gestione dell’attività».





Lo dichiara il deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia e componente della commissione Sanità On. Giuseppe Lombardo commentando la decisione della Corte costituzionale, che ha respinto il ricorso del governo nazionale sull’articolo 6 della legge regionale 26/2025 con la quale sono stati stanziati 15 milioni di euro per incrementare la spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata.

«Si tratta – prosegue Lombardo – di un provvedimento voluto dal governo regionale e su cui sì è espresso il parlamento all’unanimità, pienamente consapevole dell’importanza strategica di una misura inserita nel piano di abbattimento delle liste di attesa della cui attuazione chiederemo conto».

