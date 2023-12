Salvatore Fiore è il nuovo presidente della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia. Il 5 dicembre scorso, presso la sede della federazione, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il biennio 2023-2025.



Del nuovo direttivo fanno parte il presidente Salvatore Fiore (attuale presidente ODAF Palermo), che subentra a Piero Salvatore Lo Nigro (attuale Presidente ODAF Caltanissetta), il vicepresidente Francesco Gurrieri (attuale presidente ODAF Siracusa) e il segretario/tesoriere Salvatore Messina (attuale presidente ODAF Messina).



“Ringrazio tutti per avere sostenuto la mia candidatura – dichiara Salvatore Fiore -, il nuovo direttivo sarà un gruppo coeso che insieme a tutto il consiglio di federazione è pronto a confrontarsi con il territorio. Siamo consapevoli delle tante sfide che attendono l’intera categoria e lavoreremo affinché il nostro ordinamento possa contribuire a rafforzare e migliorare le azioni e gli strumenti di politica agricola con le istituzioni preposte”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.