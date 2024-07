Continua con successo il progetto “Mitoff periferie- il teatro classico, la musica e i miti nei quartieri per “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini” diretto ed ideato dal regista, attore e cantante Salvatore Guglielmino, e promosso dal Comune di Catania e patrocinato dal Ministero della Cultura, che dopo l’applaudito debutto al Casale dell’Arte ritorna in scena domenica 14 luglio, alle ore 20.30, a piazza Federico di Svevia con “Miti e Storie di Sicilia- Canti e Cunti in latin swing”.



“A grande richiesta dopo il debutto nel natale 2023 nel giardino di Palazzo degli Elefanti – spiega Salvatore Guglielmino- ho deciso di rimettere in scena questo spettacolo teatrale e musicale con l’obiettivo di far rivivere le nostre tradizioni, le nostre radici e la storia della nostra terra”.

A far da scenografia naturale alla voce e al piano di Salvatore Guglielmino, accompagnato dalla chitarra di Franco Presti, dal contrabbasso di Riccardo Grosso, dalla batteria di Salvo Catania e dalle percussioni e cori del giovane astro nascente Tiago Trovato, la magnificenza del Castello Ursino dalla cui piazza, da poco pedonalizzata, si erge il palcoscenico dove sarà raccontata la gloriosa storia siciliana attraverso un sound unico ed originale con una forte impronta latina.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.