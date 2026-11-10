Il primo EP di Salvo Lupo nasce da una distanza: quella geografica tra la Sicilia e Milano, ma anche quella temporale che separa il presente dalle storie che il cantautore ha scelto di riportare alla luce. In “Cu avi lingua passa u mari”, cinque brani in siciliano diventano altrettanti racconti di coraggio, resistenza e libertà: da Peppino Impastato e sua madre Felicia Bartolotta al giornalista Pippo Fava, dalla giovane Rita Atria alla battaglia delle sorelle Pilliu contro la mafia e le ingiustizie. Figure diverse, unite dalla forza di chi ha scelto di non tacere e di difendere i propri ideali anche a costo di pagare un prezzo altissimo.





Il siciliano, lingua delle radici e dell’intimità, diventa così lo strumento per restituire voce a queste vicende. “Cu avi lingua passa u mari” è un disco che guarda alla storia della Sicilia, ma parla anche al presente e a una società che rischia di abituarsi all’indifferenza.

Partiamo proprio da qui, dal rapporto tra Salvo, la sua terra e le persone che hanno ispirato queste cinque canzoni.





Cosa significa per te intitolare il tuo primo EP “Cu avi lingua passa u mari” e affidare proprio alla lingua l’idea di attraversare una distanza?

Ho scelto questo titolo per affidarmi al potere della parola e all’importanza che questa può avere nel districarsi nelle situazioni più complesse. In un mondo in cui il confronto è sempre più chiuso e unilaterale c’è bisogno di apertura e la parola può assolvere a questa funzione.





Quanto c’è della Sicilia che hai lasciato e quanto, invece, della Sicilia che hai portato con te a Milano dentro queste cinque canzoni?

In queste canzoni c’è tanta disciplina e ordine, che sono essenziali per ‘sopravvivere’ in una città caotica come Milano. C’è poi tanta nostalgia e pazienza. Nostalgia verso le mie origini. Pazienza perché ho dovuto dare spazio affinché uscissero queste canzoni nelle loro forme ultime. Credo di avere lasciato la nostalgia e la pazienza in qualche antro della Sicilia e con la creazione di questo ep ho dovuto riscoprirle.





Il dialetto può essere molto intimo, ma in questo disco diventa anche uno strumento per parlare a un pubblico più ampio. Come hai vissuto questo passaggio?

Il dialetto è stata una chiave di lettura per affrontare queste vicende. Sicuramente non è immediata la comprensione. Durante i live mi chiedo sempre se la gente capisca quello che dico, però dal confronto con il pubblico noto che, sebbene non tutte le parole siano comprensibili, entrano però in contatto con i sentimenti che emergono dai brani e quindi con la delicatezza o la durezza delle vicende.





Ti sei mai chiesto come sarebbero cambiate queste canzoni se fossero state scritte in italiano?

Qualche volta ho pensato a come sarebbero in italiano, però non sono ancora riuscito a farmi un’idea. Il dialetto, infatti, si serve di parole o frasi che racchiudono un mondo e che portano con sé uno stato d’animo che temo che non riuscirei ad esprimere in italiano.





Vivere lontano dalla Sicilia ha cambiato in qualche modo il tuo modo di raccontarla?

La distanza mi ha permesso di vivere le vicende con distacco ma anche con nostalgia, guardarle da fuori ma con un forte desiderio di essere lì in quella terra ed in quei luoghi.





Dopo aver realizzato l’EP, senti di avere raccontato una Sicilia che conoscevi già oppure di averne scoperta una nuova?

Credo che abbia rispolverato l’idea di una Sicilia combattiva, che non si ferma e che spera. Molte di queste storie le conoscevo già, altre le ho conosciute studiando. In generale ho letto molto e questo mi ha permesso di approfondire aspetti che non conoscevo.





Se potessi avere la possibilità di parlare per pochi istanti alle persone di cui hai raccontato le storie, che cosa vorresti dire loro?

Avrei da fare tante domande, ma credo che non riuscirei, per l’emozione. Li ringrazierei per quello che hanno fatto e per la forza che mi stanno trasmettendo.





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