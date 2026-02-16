Domani, martedì 17 febbraio alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare del Comune di San Cono, conferenza stampa di chiusura del progetto dedicato ai servizi di integrazione socio-alloggiativa e lavorativa e ai servizi di assistenza socio-sanitaria in telemedicina, realizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, nell’ambito delle misure finanziate dall’Unione Europea – NextGenerationEU con fondi PNRR.

L’iniziativa rappresenta un momento di restituzione pubblica dei risultati raggiunti e delle prospettive future di un percorso che ha puntato a rafforzare il welfare territoriale, sostenendo le fasce più fragili della popolazione attraverso strumenti innovativi di inclusione sociale e sanitaria.

I servizi attivati hanno integrato interventi di accoglienza abitativa temporanea, accompagnamento all’inserimento lavorativo e assistenza sanitaria a distanza, favorendo l’accesso alle cure e la presa in carico multidisciplinare degli utenti. Un modello che coniuga tecnologia e prossimità, riducendo le disuguaglianze e migliorando la qualità della vita delle persone più vulnerabili.

Alla conferenza stampa interverranno:

Cono Calaciura, Sindaco del Comune di San Cono

Maria Milazzo, Vice Sindaco con delega ai Servizi Sociali del Comune di San Cono

Marianna Scibetta, RUP del progetto

Vania Marchionna, Responsabile Progetti Mainstreaming PNRR – Consorzio Umana Solidarietà s.c.s.

Gli interventi offriranno un quadro complessivo delle attività svolte, delle criticità affrontate e delle opportunità di sviluppo futuro, con particolare attenzione alla sostenibilità dei servizi oltre la fase progettuale.

Il progetto del Comune di San Cono, attuato dal Consorzio Umana Solidarietà s.c.s., si propone come esperienza replicabile per altri territori, dimostrando come l’integrazione tra politiche sociali, sanitarie e abitative possa generare risposte efficaci e durature.

