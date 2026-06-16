La nomina della dott.sa Valentina De Felice ad assessore nella nuova giunta varata dal sindaco di San Giovanni La Punta, Mario Brancato, rappresenta un grande riconoscimento e motivo di grande orgoglio per tutta la comunità catanese di Noi Moderati.

Donna di grande valore umano, professionista affermata e con esperienza già maturata nell’impegno politico ed amministrativo, Valentina De Felice saprà certamente interpretare nel suo mandato le proposte e i valori dell’azione politica di Noi Moderati, mettendole al servizio dei cittadini di San Giovanni la Punta.





Noi Moderati fin da subito ha scommesso sulla bontà del progetto di buon governo per San Giovanni La Punta dell’avv Brancato, costruito sul solco della serietà, dell’esperienza, della passione e sulla fiducia nella scelta delle persone e lo sosterrà convintamente in tutto il suo percorso amministrativo.

All’assessore De Felice, alla nuova giunta e al nostro caro amico sindaco Mario Brancato, che ringraziamo per la generosità e la lungimiranza delle sue scelte, vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro e di costruzione di una nuova più efficiente e moderna San Giovanni la Punta!

Coordinamento provinciale Noi Moderati CT

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.