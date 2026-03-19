Ogni anno il 19 Marzo la Chiesa celebra San Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù. Per questo la sua figura è associata a quella di tutti i padri e la sua festa coincide con la Festa del Papà. Fabbro, falegname, carpentiere, San Giuseppe era tutto questo, come insegnano i Vangeli, oltre a essere lo sposo di Maria e il padre terreno di Gesù.





San Giuseppe è anche il Patrono della Chiesa universale, dei padri di famiglia, dei carpentieri, dei falegnami e degli artigiani, protettore dei poveri, dei derelitti, degli orfani e dei bisognosi, poiché i più indifesi hanno diritto al più potente dei Santi. San Giuseppe viene festeggiato due volte: il 19 Marzo, con l’appellativo di Sposo di Maria, e il primo Maggio, con quello di lavoratore.

Il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha composto la poesia “Con cuore di Padre”, dedicata proprio al Patrono della Chiesa, ha il piacere di condividerla e di porgere tantissimi Auguri a tutti i papà e a tutti quelli che portano il nome di Giuseppe sia al maschile che al femminile.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.