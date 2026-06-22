Alle falde del Monte Titano, teatro del quarto atto stagionale del Campionato Italiano Rally Terra, secondo oro consecutivo di categoria e una prestazione semplicemente eccezionale firmata dal giovane portacolori Alex Lorenzato (Ford Fiesta Rally3), navigato per l’occasione dall’esperto Nicolò Lazzarini





Dopo il Rally Adriatico di quasi un mese addietro, il talentuoso Alex Lorenzato ha sfoderato un’altra prestazione semplicemente eccezionale, l’ennesima della stagione in corso, nell’ambito del 54° San Marino Rally, quarto atto del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) andato in scena lo scorso fine settimana. Pur affrontando per la prima volta in “carriera” i selettivi sterrati sammarinesi e del Montefeltro, sempre al volante della Ford Fiesta della PR2 Sport e navigato per l’occasione da Nicolò Lazzarini, il giovane portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) ha bissato il successo in classe Rally3, consolidando ulteriormente la leadership di categoria nella serie tricolore (a due round dal termine) e, non pago, ha firmato il quarto tempo assoluto nel primo passaggio della “Torrente Apsa”, quarta prova speciale delle otto in programma. «Stavolta abbiamo mancato solo per un soffio la top ten, ma abbiamo compensato siglando in prova il quarto miglior riscontro cronometrico.





Questa sì, un’immensa soddisfazione» – ha commentato all’arrivo un più che entusiasta Lorenzato – «Detto questo, la gara si è rivelata tra le più insidiose e impegnative sin qui disputate. Il caldo, innanzitutto: in alcuni frangenti abbiamo sfiorato i 60 gradi all’interno dell’abitacolo; senza contare i tanti sassi presenti sul fondo che hanno richiesto particolare attenzione. Tant’è che, visto il cospicuo vantaggio che avevamo già cumulato sui nostri diretti avversari, nel giro conclusivo ci siamo limitati ad amministrare. A quel punto contava solo portare a casa il risultato evitando inutili rischi». Dopo aver vissuto un altro weekend agonistico-sportivo da protagonista, il 24enne vicentino potrà ora godersi appieno la pausa estiva prima di tornare a indossare casco e tuta in vista del rush finale col prossimo nonché penultimo appuntamento del CIRT di fine ottobre: il 23° Rally dei Nuraghi e del Vermentino, in Gallura.

Calendario CIRT 2026

6/7 marzo – 5° Rally Città di Foligno (Pg); 11/12 aprile – XVII Rally della Val d’Orcia (Si); 23/24 maggio – 33° Rally Adriatico (Mc); 19/20 giugno – 54° San Marino Rally; 31 ottobre/1° novembre – 23° Rally dei Nuraghi e del Vermentino (Ot); 27/28 novembre – 5° Rally del Brunello (Si).

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